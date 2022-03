A Plague Tale: Innocence krijgt opvolger die in 2022 verschijnt

De Franse ontwikkelaar Asobo Studio werkt aan een vervolg op A Plague Tale: Innocence. Het nieuwe deel is een direct vervolg en krijgt de bijtitel Requiem. Het spel verschijnt ergens in 2022 voor de Xbox Series X en S, PlayStation 5, pc en Nintendo Switch.

De nieuwe game gaat wederom over Amicia en haar boertje Hugo, die moeten zien te overleven in een brute wereld. De makers spreken over een 'emotioneel en adembenemend' avontuur. Het eerste deel kreeg veelal goede beoordelingen vanwege het goede verhaal, zo ook in een review van Tweakers.

Het spel komt uit voor de Xbox Series X en S en pc, maar de Xbox One-consoles worden niet genoemd. Daarmee lijkt de game ontwikkeld te zijn voor de hardware van de nieuwe consoles. Technische details daarover zijn nog niet bekendgemaakt.

A Plague Tale: Requiem werd door Microsoft getoond tijdens de E3-showcase en het spel komt bij de release ook naar Game Pass. Het spel is echter niet van een Xbox Studio, maar gemaakt door Asobo Studio en de uitgever is Focus Home Interactive. Mogelijk komt het nieuwe deel, al dan niet later, ook naar PlayStation-consoles, net zoals de eerste game.

Update: De game verschijnt ook voor de PlayStation 5 en komt als cloudversie naar de Nintendo Switch, meldt uitgever Focus Home Interactive.