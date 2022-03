Co-op-fps Redfall van Arkane Studios Austin komt in zomer van 2022 uit

Arkane Studios Austin werkt aan een nieuwe game genaamd Redfall, die gaat over een team van mensen van wie sommigen superkrachten hebben. Ze maken jacht op vampieren die ondersteund worden door hun eigen leger. De game moet in de zomer van volgend jaar uitkomen.

Volgens de trailerbeschrijving wordt Redfall een openwereld first-person shooter met co-op. De vampieren hebben het plaatsje Redfall in de staat Massachusetts aangevallen, afgesloten en blokkeren al het zonlicht dat het eiland krijgt. Aan de overlevenden is het de taak om de vampieren uit te schakelen. De game werd onthuld tijdens Microsofts E3-presentatie van dit jaar.

Aan het hoofd van gamemaker Arkane Studios Austin staat Harvey Smith, die in het verleden heeft gewerkt aan de Dishonored-games, Prey, Thief: Deadly Shadows en Deus Ex. De andere locatie van Arkane, in Lyon, werkt in de tussentijd aan Deathloop.

Redfall moet in de zomer van 2022 uitkomen voor pc's en de Xbox Series X en S. Ook zal de game van meet af aan beschikbaar zijn via abonnementsdienst Xbox Game Pass.