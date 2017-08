Arkane Studios heeft met Dishonored vanuit het niets een behoorlijk succesvolle serie uit de grond gestampt. De grafische stijl, de gameplay en het verhaal vormen een mooie mix voor wie van avontuurlijke first person actiongames houdt waarin je jezelf uit kunt dagen. Het is dan ook niet meer dan logisch dat uitgever Bethesda 'meer' Dishonored wil. Het is zelfs logisch dat de uitgever een uitbreiding voor Dishonored 2 heeft gepromoveerd tot losstaand product.

Bij elk nieuw Dishonored-product is het inmiddels de vraag hoe het binnen het universum past en wie de hoofdrol speelt. In Dishonored: Death of the Outsider treden twee oude bekenden naar voren. De ene is heel bekend, de tweede iets minder. De hoofdrol is niet weggelegd voor The Outsider; de titel geeft al weg dat hij het voornaamste slachtoffer vormt in de game. In plaats daarvan speelt Billie Lurk de hoofdrol, en die naam zal niet iedere fan van de serie iets zeggen. Toch is Billie er al vanaf het begin van de serie bij. Ze vocht aan de zijde van Daud toen hij aan het begin van de eerste game Empress Jessamine Kaldwin vermoordde. Ze was ook de rechterhand van Daud in de twee uitbreidingen van Dishonored, The Knife of Dunwall en The Brigmore Witches.

Daud heeft spijt

Opvallender was haar rol als Meagan Foster in Dishonored 2, waarin ze kapitein was van de Dreadful Wale, het schip dat dienst doet als thuisbasis voor hoofdrolspeler Corvo. Foster blijkt Lurk in een vermomming. Waar ze in Dishonored 2 dus al een voorname bijrol had, krijgt ze in In Death of the Outsider de hoofdrol toebedeeld. Death of the Outsider is haar verhaal, waarin je met de even jonge als getroebleerde en getekende zwarte vrouw op stap mag. Je neemt haar mee op avontuur, op zoek naar de grote man achter de schermen, de mysterieuze Outsider. Lurk is nog steeds gehecht aan Daud, maar de leider van de Whalers is inmiddels oud en ziek. Hij heeft spijt van een zondig leven en vraagt of jij hem wilt helpen wraak te nemen op de persoon die hij verantwoordelijk houdt voor al het kwaad in het Empire of the Isles: die vreemde Outsider.

Daud en Billie Lurk.