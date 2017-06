Door Olaf van Miltenburg, maandag 12 juni 2017 15:45, 5 reacties • Feedback

Bethesda heeft Dishonored: Death of the Outsider aangekondigd. Het gaat om een sequel van Dishonored 2 en de The Knife of Dunwall-dlc van de originele Dishonored, die als losstaand spel in september beschikbaar komt.

In Dishonored: Death of the Outsider keert Billie Lurk uit The Knife of Dunwall-dlc terug. Ze heeft inmiddels een bionisch oog geïmplanteerd gekregen en moet Daud redden, de moordenaar van keizerin Jessamine Kaldwin. Hun missie is om The Outsider om te brengen, een mysterieus, kwaadaardig wezen.

Arkane Studios spreekt van het eerste standalone-verhaal in de Dishonored-serie. Spelers hebben eerdere Dishonored-games of dlc niet nodig om het te kunnen spelen, maar volgens de studio levert het verhaal wel een uitbreiding op van de Dishonored-gameplay en -lore voor fans van de serie. Bovendien is er ondersteuning voor de Game Plus-modus. Dishonored: Death of the Outsider verschijnt op 15 september voor de Xbox One, PlayStation 4 en pc voor 30 dollar.