Dishonored wordt uitgebracht als tabletop-rpg

Modiphius Entertainment werkt aan een papieren versie van Dishonored. De uitgever hoopt de tabletop-rpg deze zomer op de markt te brengen. De makers werkten samen met Harvey Smith, creative director van de oorspronkelijke games.

Modiphius, een bedrijf dat gespecialiseerd is in tabletop-rpg's, werkt voor de Dishonored Roleplaying Game samen met uitgever Bethesda en ontwikkelaar Arkane Studios. Het kreeg vooral hulp van Harvey Smith, die te boek staat als de co-creative director van de studio en grotendeels verantwoordelijk is voor de gameplay van de serie. Samen met Smith werd een schrijversteam samengesteld dat verhalen bedacht heeft die zich afspelen in het universum van de serie. Dat wil zeggen dat spelers terugkeren naar het Empire of the Isles en Dunwall. Of er ook bekende personages in de rpg terugkeren, is niet bekend.

Modiphius baseerde de rpg op het eigen 2d20 System, dat het voor de nieuwe game iets aangepast heeft. De nieuwe regels werden verzonnen door Nathan Dowdell, die ook de regels opstelde voor Modiphius' rpg's Conan: Adventures in an Age Undreamed Of en Star Trek Adventures. Dowdell probeert in de rpg de vreemde krachten uit de Void naar voren te laten komen, net als de Chaos-eigenschappen, en heeft daarvoor het nieuwe Momentum-systeem bedacht. De rpg verschijnt als boek van driehonderd pagina's. Spelers kunnen in de game rollen aannemen als assassin, criminal, explorer en loyalist. Naast het boek verschijnen er ook dobbelstenen, kaarten en andere accessoires.