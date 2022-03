Actie-rpg Weird West van Arkane-medeoprichter is uitgesteld tot maart 2022

Weird West, de komende immersive sim en actie-rpg van twee voormalige Arkane-topmannen, is uitgesteld tot 31 maart 2022. De game zou aanvankelijk op 11 januari verschijnen voor consoles en pc's.

Ontwikkelaar WolfEye Studios meldt dat het meer tijd nodig heeft om laatste bugs te verhelpen. Raphaël Colantonio, medeoprichter van Dishonored-studio Arkane, vertelt in een video dat de game momenteel wordt getest in een besloten bèta en dat de studio zich realiseert dat het spel 'nog niet helemaal klaar is'. In een blogpost op Steam schrijft de ontwikkelaar dat het daarom extra tijd wil nemen om de laatste bugs te verhelpen.

"Weird West is een diepe mix van een actie-rpg en een immersive sim die de potentie heeft om unieke ervaringen op te leveren. De game bevat ook een aantal variabelen die op hun beurt kunnen leiden tot onbedoelde gevolgen", schrijft de studio. Daarom wordt de game met ongeveer elf weken uitgesteld. Dat geeft de studio naar eigen zeggen de tijd om 'lastige problemen en toevallige doodlopende wegen' op te lossen.

Weird West werd in 2019 aangekondigd. De game speelt zich af in het wilde westen en wordt een mix tussen een actie-rpg en een immersive sim. Dat laatste is een gamegenre dat de nadruk legt op de vrijheid om problemen op verschillende wijzes aan te pakken. Voorbeelden daarvan zijn games als BioShock, Deus Ex, Dishonored en Prey. Weird West krijgt een isometrisch perspectief. Het spel verschijnt voor de PS4, Xbox One en pc's via Steam en komt ook beschikbaar via Xbox Game Pass.