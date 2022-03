Analyse Telenet: Belgen belden weer minder met hun mobiele telefoon in 2021

Uit een analyse van Telenet blijkt dat mobiel bellen bij Telenet-klanten in 2021 opnieuw plaats maakt voor berichten via sociale media. Het dataverkeer via een vaste internetverbinding steeg zoals voor de coronacrisis en streaming claimt ongeveer de helft van het jaarlijks netwerkverkeer.

Telenet vergelijkt in zijn analyse het afgelopen jaar meermaals met 2020, het jaar waarin de coronacrisis toeslag en het Belgische telecombedrijf een enorme toename zag op zijn mobiele- en internetnetwerk. In 2020 werd er maandelijks 10 procent meer gebeld via de mobiele telefoonlijn in vergelijking 2019, maar in 2021 was er opnieuw sprake van een neerwaartse trend. Toen belden Telenet-klanten gemiddeld 4 procent minder in vergelijking met 2020. Het percentage ligt volgens Telenet nog steeds 6 procent hoger in vergelijking met 2019 en zal volgens inschattingen van het bedrijf in 2024 opnieuw hetzelfde niveau bereiken als in 2019.

Het gemiddeld internetverbruik via een vast internetnetwerk steeg volgens Telenet in 2021 met 25 procent tot ongeveer 2500GB/s. Dat komt bovenop de stijging van 55 procent die al in 2020 plaatsvond. Het verbruik in 2021 steeg dus nog steeds, maar ligt deze keer meer in lijn met de evoluties van de voorbijgaande jaren, uitgezonderd met de trendbreuk uit 2020.

Uit de gedeelde grafieken blijkt dat er ongeveer 12 procent minder werd gestreamd in 2021 maar dat streamen nog steeds ongeveer de helft van het jaarlijks gemiddeld internetvolume claimt bij Telenet. Dat ligt in lijn met de voorbijgaande jaren. Het aandeel van gamedownloads steeg in 2020 met 78 procent in vergelijking met 2019, en dat aandeel blijft in 2021 quasi gelijk. Op 7 december zorgden gamers voor een nieuw record. Het downstream internetverkeer piekte op die dag even op 3,6 terabit per seconde en dat kwam volgens Telenet door de nieuwste Call of Duty-update die toen massaal werd gedownload. Het bedrijf vermeldt ook telewerken in zijn analyse. In 2020 nam het internetverkeer dat gebruikt werd voor telewerk met ongeveer 65 procent toe. In 2021 kwam daar nog eens 21 procent bovenop.