Telenet introduceert 5G in eerste regio’s rond Leuven, Antwerpen en de kust

Telenet is begonnen met het gefaseerd uitbrengen van 5G naar klanten. Klanten met een 5G-smartphone en het juiste abonnement kunnen vanaf 6 december 5G ontvangen in de regio's rond Leuven, Antwerpen en de kust.

Telenet maakt bekend dat klanten met een ONE-, ONEup-, KLIK- en KING- of KONG Business-abonnement binnenkort 5G kunnen ontvangen. Telenet maakt 5G geleidelijk aan beschikbaar in de eerdergenoemde 5G-zones.

Voor een verbinding met 5G worden geen extra kosten in rekening gebracht door Telenet. Het is de bedoeling dat klanten met de abonnementen BASE, WIGO, King, Kong, Telenet Mobile of Telenet Business begin 2022 toegang krijgen tot 5G.

Het dekkingsgebied wordt de komende jaren verder uitgebreid. In 2022 verwacht Telenet andere grote Vlaamse steden te kunnen bedienen. In 2025 moet het hele netwerk van Telenet en BASE uitgerust zijn met 5G-verbinding.

De start van 5G in België loopt stroef. Dit komt onder andere door de frequentieveiling die nog moet plaatsvinden. Deze staat nu gepland voor het tweede kwartaal van 2022. In de tussentijd zijn er tijdelijke licenties beschikbaar gesteld. De Belgische minister van Telecommunicatie, Petra De Sutter, wil dat 70 procent van de bevolking in 2023 toegang heeft tot 5G.