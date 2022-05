Minister verwacht dat 70 procent van België halverwege 2023 toegang heeft tot 5G

De Belgische minister van Telecommunicatie, Petra De Sutter, stelt dat 70 procent van de Belgische bevolking in 2023 toegang heeft tot een 5G-netwerk. Daarvoor moet de frequentieveiling uiterlijk in 2022 beginnen. De start van 5G verloopt in België stroef.

Er is politieke onenigheid over de verdeling van de opbrengst van de veiling en er is vanuit een deel van de bevolking verzet tegen de komst van 5G vanwege zorgen over straling. De Sutter wil dat er vaart gezet wordt achter het opzetten van 5G-netwerken en heeft de Kamer laten weten dat in 2023 ongeveer 70 procent van de Belgische bevolking toegang heeft tot een snelle mobiele verbinding, schrijft HLN.

Rond juni zou de wetgeving klaar moeten zijn, waarna telecomagentschap BIPT de veiling kan organiseren. Voor het opzetten van die veiling zouden ongeveer zes maanden nodig zijn, waarmee de veiling op zijn vroegst eind dit jaar kan beginnen. Providers die frequentieruimte kopen, moeten volgens regelgeving na een jaar dekking bieden voor 70 procent van de bevolking. Na twee jaar moet dat 99,5 procent zijn en na zes jaar 99,8 procent.

De overheid komt met een website met vragen en antwoorden en een campagne op sociale media, die de bezorgdheid rondom de komst van 5G moet wegnemen. De minister zegt daarmee aandacht te hebben voor gezondheidsaspecten en actie te ondernemen tegen complottheorieën over 5G.

Ook gaat De Sutter proberen om lokale overheden te overtuigen. Die zijn verantwoordelijk voor de vergunningen van telecommasten. Vorig jaar zette Proximus een aantal 5G-masten op met een tijdelijke licentie, waar lokale besturen in Wallonië zich tegen verzetten. Vervolgens is dat netwerk grotendeels weer uitgezet.

De minister zegt Huawei niet uit te sluiten als leverancier voor 5G-apparatuur. De Sutter gaat in de komende weken met het Chinese bedrijf en met andere netwerkfabrikanten om de tafel zitten. Ze zegt te mikken op 'objectieve maatregelen' rond veiligheid en wil die bespreken in het parlement.

Vorig jaar in augustus kregen vijf Belgische providers een tijdelijke licentie om 5G-netwerken op te zetten op frequenties in de 3,6GHz tot 3,8GHz-band. Die licentie vervalt weer zodra er definitieve frequentieveilingen zijn geweest.