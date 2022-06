Proximus zegt capaciteit 'en snelheid' VDSL te verdubbelen met nieuwe Nokia-chip

Nokia heeft een nieuwe Quillion-chip ontwikkeld die providers meer gebruikers via een koperkabel laat aansluiten op een straatkast. Deze chip is ook zuiniger. Proximus zegt daarmee de VDSL-internetsnelheid te kunnen verdubbelen.

Proximus claimt dat het bedrijf de eerste provider wereldwijd is die de Quillion-chip gebruikt. De twee bedrijven leggen tegenover DataNews uit dat de chip het mogelijk maakt om ultra dense vectoring toe te passen op het kopernet, ofwel 2MX6. Hiermee kan de ruis die de tweehonderd koperparen bij elkaar veroorzaken beter gefilterd worden, wat voor de extra capaciteit en snelheid zou zorgen.

De Quillion-chip zou er concreet voor zorgen dat providers 384 huishoudens en bedrijven op één straatkast kunnen aansluiten, in plaats van 192. Nokia zegt dat dat de chip de snelheden kan verhogen. Proximus claimt dat het bedrijf met de chip de snelheden kan verdubbelen, al noemt het bedrijf geen cijfers. Wel zegt het bedrijf dat de gebruikte frequentie van 17MHz naar 35MHz gaat en daarmee de bandbreedte dus verdubbelt.

Op dit moment biedt Proximus koperabonnementen aan met maximaal 100Mbit/s. Een verdubbeling tot 200Mbit/s zou voor koper niet uitzonderlijk snel zijn; in Nederland biedt KPN dit al aan via het kopernet. KPN sprak eerder zelfs over 400Mbit/s over het kopernet door middel van pair bonding.

Proximus ziet het gebruik van 2MX6 als tussenstap voor snellere internetverbindingen tot huishoudens met glasvezel aan straatkasten zijn aangesloten. Het bedrijf wil per 2028 4,2 miljoen huishoudens en bedrijven van glasvezel voorzien, ofwel 70 procent van de bevolking. De chipset wordt nu voor het eerst ingezet in de Waalse plaats Andenne. Nokia wil de chip wereldwijd gaan verkopen.