De laatste fase van KPN's aloude kopernetwerk is ingegaan. De internetaanbieder zet sterk in op de aanleg van glasvezel, wat de toekomst van het bedrijf is. KPN moet ook wel, want de concurrentie van Ziggo met zijn kabelnetwerk en kleinere partijen als Delta met glasvezel is groot. Overigens is het moederbedrijf van Delta het Zweedse investeringsbedrijf EQT, dat gesprekken zou voeren voor een 'vriendelijke overname' van KPN. Hoe dan ook is KPN zijn DSL-netwerk nog niet vergeten. In oktober voerde het bedrijf stilletjes een upgrade door in de vorm van Long Reach VDSL. Dat lijkt de laatste noemenswaardige upgrade te zijn totdat KPN begint met het afschakelen van koperlijnen.

Voordat we ingaan op LR-VDSL kijken we wat de stand van zaken rond glasvezel en DSL is. Dat KPN zich vol op glas richt, is bekend. In 2017 schreven we nog dat de aanleg van glasvezel in Nederland vrijwel tot stilstand was gekomen, met name omdat het juist KPN was dat op de rem trapte na de overname van glasvezelbedrijf Reggefiber. KPN had weinig trek in de aanleg van dure glasvezellijnen naar woningen, ook omdat er nog enige rek zat in het upgraden van de DSL-verbindingen. Hoe duur is het om een woning op glasvezel aan te sluiten? In oktober meldde KPN dat het om 750 tot 850 euro per huis gaat, afhankelijk van de regio.