T-Mobile wil via rechter uitschakeling kopernetwerk KPN twee jaar uitstellen

T-Mobile wil dat KPN het uitschakelen van zijn kopernetwerk met twee jaar uitstelt. De provider is daarvoor naar de rechter gestapt. Volgens T-Mobile heeft KPN het bedrijf te laat ingelicht en heeft de provider niet genoeg tijd om klanten over te zetten.

KPN wil het kopernetwerk begin 2023 voor meer dan twee miljoen adressen uitschakelen. Dat gaat om gebieden waar KPN glasvezel heeft aangelegd. In februari 2020 maakte KPN de plannen voor het uitschakelen van het kopernetwerk bekend.

T-Mobile levert op plekken waar het geen eigen glasvezelnetwerk heeft vaste diensten over het netwerk van KPN en moet dan ook klanten overzetten naar glasvezel. De kosten die T-Mobile daarvoor aan KPN moet betalen zijn veel hoger, schrijft Telecompaper.

T-Mobile heeft naar eigen zeggen niet genoeg tijd om zijn klanten over te zetten en vindt dat KPN eerder had moeten laten weten dat het zijn koperlijnen wil uitschakelen. KPN is het daar niet mee eens en laat weten de stap op tijd te hebben gemeld, schrijft NU.nl. Volgens KPN is het slecht voor het milieu om het kopernetwerk langer dan nodig actief te houden. Glasvezelnetwerken gebruiken volgens de provider veel minder energie.