Gelekte build Android 12.1 bevat wijzigingen voor vouwbare smartphones

Een gelekte build van Android 12.1 laat wijzigingen zien die vooral tablets en vouwbare smartphones ten goede komen. Zo heeft Google onder meer het lockscreen, de taakbalk en de notificatiebalk aangepast om gebruik te maken van grotere schermen.

De taakbalk zit in het menu voor multitasking en laat iconen zien van apps zoals dat op een desktopbesturingssysteem ook het geval is, zegt XDA-Developers. De site publiceert beelden van de build van Android 12.1, die vermoedelijk later dit jaar of begin volgend jaar zou moeten verschijnen.

Daarnaast heeft Google wijzigingen aangebracht in de manier waarop de interface meerdere apps naast elkaar weergeeft. Ook kan de notificatiebalk nu op grote schermen meldingen en toggles naast elkaar tonen. Instellingen werken in een gesplitste weergave en hetzelfde geldt voor het lockscreen.

De wijzigingen geven voeding aan het gerucht dat Google met een vouwbare smartphone zou willen komen. De zoekgigant heeft al gezegd dat dit najaar de Pixel 6 en 6 Pro eraan komen, maar het bedrijf heeft nog niets gezegd over een eventuele 'Pixel Fold'.

Daarnaast zitten er in Android 12.1 wijzigingen die niks met grotere schermen te maken hebben. Zo worden de thema's op basis van de kleuren in eigen wallpapers opensource en komt dat dus in AOSP . Ook komt er een optie om aan te geven hoe lang gebruikers de Power-knop moeten indrukken voor het menu om de telefoon of tablet uit te zetten in beeld verschijnt.

Android 12.1. Bron: XDA-Developers