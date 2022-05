'Googles vouwbare Pixel-telefoon krijgt Pixel 5-camera's en verschijnt in 2022'

De aanstaande vouwbare Google Pixel-smartphone zou niet de camerasensors van de nieuwste Google Pixel 6-serie krijgen. In plaats daarvan krijgt de telefoon mogelijk de sensors van de Pixel 5-serie. Vermoedelijk kiest Google hiervoor vanwege de dikte van de Pixel 6-serie.

Voor de primaire camera krijgt Googles vouwbare Pixel de 12,2-megapixelsensor IMX363 van Sony. Dat schrijft 9to5Google op basis van bestanden gevonden in de nieuwste versie van de Google Camera-app. De groothoekcamera krijgt Sony's IMX386-sensor. Volgens de nieuwssite gaat het hier om een 12-megapixelsensor; het is niet duidelijk of dit een fout is. Deze sensor kwam in de Pixel 5 namelijk als 16-megapixelsensor.

De vouwbare smartphone en de reguliere Pixel 6 gaan volgens de Google Camera-app wel de IMX355-8-megapixelsensor delen. Deze sensor werd ook in eerdere Pixel-smartphones gebruikt als selfiecamera, hiervoor gaat de vouwbare telefoon deze ook gebruiken. De sensor wordt twee keer genoemd in de bestanden; vermoedelijk zit er een sensor aan de voorzijde als de smartphone is dichtgevouwen en zit er een aan de binnenkant voor als de telefoon is opengeklapt.

Google zou voor deze 'oudere' sensoren gaan, omdat het de vouwbare telefoon zo dun mogelijk zou willen maken. De Samsung GN1-50-megapixelsensor die in de Pixel 6-smartphones wordt gebruikt neemt veel ruimte in beslag; daarom hebben deze telefoons een camera-eiland dat aan de achterzijde horizontaal van rand tot rand loopt. Vouwbare smartphones hebben vaker niet de beste camerahardware; ook de Galaxy Z Fold3 heeft mindere camerahardware dan de Galaxy S21-telefoons van dit jaar.

De nieuwssite zegt daarnaast binnen de code van de Camera-app een verwijzing te hebben gevonden naar het jaar waarin de vouwbare Pixel moet verschijnen. In de bestanden zou isPixel2022Foldable te zien zijn, wat zou verwijzen naar een introductie in 2022. Eerder zouden de Pixel 4-serie en 3a-serie de namen isPixel2019 en isPixel2019MidRange hebben gekregen. Die telefoons verschenen ook in dat jaar. Een nadere releasedatum wordt niet gegeven. Mogelijk verschijnt de smartphone bij de release van Android 12L begin volgend jaar, dit besturingssysteem is speciaal voor foldables ontwikkeld.

In de Camera-bestanden krijgt de smartphone de codenaam Pipit mee. Dit lijkt een vervanger te zijn voor de Passport-naam die eerder werd gebruikt. Het is niet duidelijk wat er naast de naam is veranderd. Naast Passport werkte Google ook aan een vouwbare telefoon onder de naam Jumbojack. Dit is een clamshell-smartphone zoals de Galaxy Z Flip-serie; de Pipit-telefoon wordt waarschijnlijk net als de Galaxy Z Fold-serie opgevouwen.