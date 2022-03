Samengevat Met de Pixel 5 slaat Google een andere weg in: weg met de tierelantijnen en focus op wat belangrijk is voor een goede Android-ervaring. De hardware is niet bijzonder, maar de telefoon draait dan ook meer dan ooit om de software. In de praktijk is het een erg fijne smartphone, die weinig misstappen zet. De camera is er helaas niet veel op vooruit gegaan en de telelens is weggelaten. De camerakwaliteit is wel nog steeds goed en er is nu een ultragroothoekcamera. De Pixel 5 is geen verkeerd toestel, maar ook geen enorm goede deal. Pluspunten Schone en vloeiende Android-ervaring met 90Hz

Drie jaar lang snelle updates en upgrades

Goede camera Minpunten Matige prijsspecificatieverhouding

Veel weggelaten ten opzichte van Pixel 4

Vooralsnog geen 5G in Nederland Getest Google Pixel 5 Groen Prijs bij publicatie: € 629,- Bekijk product Bekijk alle uitvoeringen (2)

Google streeft naar eenvoud. Zoveel is wel duidelijk geworden in de vier jaar dat er Pixel-telefoons uitkwamen. Het is wat ons betreft een goed streven en het werkt meestal goed bij Google-producten in brede zin. Apple doet iets soortgelijks, maar zeker niet op dezelfde manier. Dat zien we uitvergroot bij de Pixel 5. Apple brengt zo nu en dan een telefoon uit die veel high-end features mist, maar wel de nieuwste high-end soc heeft. De iPhone SE is behoorlijk uitgekleed, maar je kunt er lang mee doen. Als je de Pixel 4a ziet als Googles tegenhanger, is het duidelijke verschil dat de soc van de 4a een heel stuk trager is. Wie dat niet ziet zitten, wacht op de high-end Pixel, die altijd in het najaar uitkomt. Dit jaar duurde dat wachten niet zo lang, want de Pixel 4a was meerdere maanden vertraagd. Toen bleek dat de Pixel 5 ook uit zou komen met een middenklasse-soc, verbaasde dat menigeen, en ook ons.

In voorgaande jaren hadden we meer dan eens commentaar met betrekking tot de vlakken waarop de Pixel-telefoons hardwarematig achterliepen, terwijl de prijs van high-end niveau was. Bij de concurrentie kreeg je vaak meer opslag- en werkgeheugen, of dezelfde specificaties, voor een lagere prijs. Ook had de Pixel 4 bijvoorbeeld geen ultragroothoekcamera. Zoals we allemaal weten, is de praktijkervaring echter belangrijker dan specificaties en features alleen. Op dat vlak doen de Pixels het doorgaans gelukkig een stuk beter. De vraag is alleen hoever je dat kunt doortrekken, want de Pixel 5 heeft niet alleen een midrange-soc, maar moet het ook stellen zonder de Neural Core, veilige gezichtsontgrendeling, de knijpfunctie en de Soli-radar die bij de Pixel 4 werd geïntroduceerd. Slaat de eenvoud nu door naar armoede? Of zijn het overbodige functies die een telefoon nodeloos duur maken?

De prijs is in elk geval omlaag gegaan, al is ook de Pixel 5 weer niet officieel te koop in Nederland. Belsimpel biedt hem op dit moment aan voor 719 euro, maar de adviesprijs bedraagt zelfs 629 euro, waarbij je in Duitsland nog eens korting krijgt door een belastingverlaging. Daarmee zou je er een kunnen kopen voor 613 euro. Ter vergelijking: de Pixel 4 die dezelfde geheugenconfiguratie heeft als de enige Pixel 5-variant kostte maar liefst 849 euro. Met 64GB opslag was dat 749 euro. Dat biedt perspectieven.