LineageOS 17.1 lijkt eraan te komen voor veel Google Pixel-telefoons

Custom rom LineageOS 17.1 lijkt eraan te komen voor de Google Pixel 2, Pixel 3a en Pixel 4. Onlangs kwam voor het eerst een stabiele versie van LineageOS 16.0 uit voor de Pixel 2-telefoons. De support vanuit Google voor de Pixel 2-serie loopt binnenkort af.

De release van LineageOS 17.1 voor de Pixel 2, 3a en 4 lijkt aanstaande, merkte een Redditor op in de documentatie over aankomende support voor telefoons. De Pixel 1 uit 2016 en Pixel 3 uit 2018 hadden al ondersteuning, dus met de Pixel 2 uit 2017, Pixel 3a uit 2019 en Pixel 4 uit 2019 is de ondersteuning compleet voor niet-courante modellen van de fabrikant.

Vooral voor de Pixel 2-serie komt die ondersteuning op tijd, want Google levert drie jaar lang updates en upgrades en dat model kwam uit in het najaar van 2017. Volgens de zoekgigant loopt de ondersteuning tot oktober van dit jaar. De Pixel 3a en 4 krijgen updates en upgrades tot 2022.

Het is nog onbekend wanneer de officiële versies op basis van LineageOS 17.1 moeten uitkomen. LineageOS is de bekendste en vermoedelijk meestgebruikte custom rom op Android. De recentste versie kwam in april uit.