LineageOS 17.1 op basis van Android 10 komt uit

Ontwikkelaars achter LineageOS hebben versie 17.1 van de custom rom voor Android uitgebracht. Het is de eerste officiële versie op basis van Android 10. De nieuwe versie had vorige week moeten uitkomen, maar er trad een probleem op.

Woensdag zijn er builds verschenen voor veel ondersteunde telefoons, waaronder de Fairphone 2, OnePlus 7 Pro en Xiaomi Mi 8, aldus een ontwikkelaar op Reddit. Niet al die builds zijn al verschenen, maar die voor de Fairphone 2 staat bijvoorbeeld al wel online.

De builds hadden vorige week online moeten komen en ze stonden ook korte tijd op de servers van LineageOS, maar er ging iets mis met de signing van die builds waardoor ze niet werkten. Nu is dat probleem opgelost en zouden ze moeten werken.

Het is de eerste, officiële uitgave van LineageOS op basis van Android 10. De officiële LineageOS-versies komen vaak een stuk later dan die van Android. De eerste builds van LineageOS 16 op basis van Android 9 Pie verschenen in maart vorig jaar.

LineageOS is de bekendste custom rom voor Android-telefoons. Gebruikers kunnen daarmee de originele firmware van de fabrikant vervangen. Tweakers publiceerde vorig jaar een test van telefoons met custom roms.