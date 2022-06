XDA brengt F(x)tec-telefoon met LineageOS en fysiek toetsenbord uit

Moddingplatform XDA heeft voor het eerst een eigen telefoon gemaakt. Het gaat om een toestel van F(x)tec dat draait op LineageOS en optioneel geleverd wordt met Ubuntu Touch of Android. De telefoon heeft een fysiek uitschuifbaar toetsenbord.

XDA zegt dat het de Pro1-X wilde maken om gebruikers een keus te geven in het besturingssysteem dat ze gebruiken. De telefoon draait daarom standaard op LineageOS, dat door XDA is ontwikkeld als opvolger van CyanogenMod, maar het toestel is ook verkrijgbaar met Ubuntu Touch OS en Android. Volgens de makers is het toestel vooral gericht op privacy. Dat is onder andere te zien in Privacy Guard, de functie in LineageOS waarmee gebruikers permissies kunnen regelen en kunnen bepalen welke data ze waarmee delen. De telefoon wordt geleverd met LineageOS 16, maar er komt binnenkort een upgrade naar LineageOS 17 uit waarin Privacy Guard wordt vervangen door de Permissions Hub van het Android Open Source Project. XDA werkt nog aan versies die op andere besturingssystemen draaien, waaronder Sailfish OS en Fedora.

De telefoon is gebaseerd op de F(x)tec Pro1, die vorig jaar uitkwam. Het model heeft een uitschuifbaar toetsenbord met 66 toetsen en is op een aantal punten onder de motorkap aangepast. Zo draait het op een Snapdragon 835-processor. Het is daarmee de eerste Ubuntu Touch-telefoon op een Qualcomm-cpu. Ook zijn het geheugen en de opslag omhooggegaan naar 8GB ram en 256GB opslag. Er zijn daarnaast modellen beschikbaar met 6GB en 128GB. De telefoon heeft verder dualsimondersteuning, een specifieke cameraknop aan de zijkant en een HDMI-aansluiting. Het toestel heeft een 6"-Amoled-scherm met een resolutie van 2160x1080 pixels en twee camera's van respectievelijk 12 en 5 megapixel.

De telefoon is nog niet uit, maar kan via crowdfundingplatform IndieGoGo vooruit worden besteld. Daar kost de 6GB/128GB-versie in het early bird-pakket 552 euro en de 8GB/256GB-versie 611 euro. XDA zegt dat de telefoons na de crowdfunding niet los worden verkocht en dus alleen via IndieGoGo kunnen worden gekocht.