LineageOS en Google spreken over goedkeuren custom rom voor gebruik

De vrijwilligers van LineageOS voeren gesprekken met Google over de mogelijkheid om LineageOS te keuren voor gebruik. Daardoor zouden apps die gebruikmaken van SafetyNet om te kijken of telefoons vertrouwd kunnen worden, wel officieel kunnen werken.

De gesprekken lopen, bevestigt Lineage-vrijwilliger luca020400 in een Reddit-AMA. "Maar het is geen makkelijk proces en het kost veel tijd, zeker voor vrijwilligers. Ik ben in elk geval blij dat Google kijkt naar oplossingen", aldus de ontwikkelaar.

De vraag in de AMA kwam voort uit een tweet van een Google-topman dit voorjaar, die zei dat het keuren van custom roms een goed idee zou kunnen zijn. "Wat we misschien nodig hebben, is een manier voor custom roms om goedkeuring te krijgen, nadat ze kunnen bewijzen dat zij voldoen aan aan compliance tests en dat ze het beveiligingsmodel niet in gevaar brengen."

Apps die leunen op de api van SafetyNet om te checken of een Android-apparaat beveiligd is, werken nu niet standaard op LineageOS en andere custom roms, ook als die software gebruikers geen roottoegang geven. Onder meer videostreamingapps en bankapps maken gebruik van de api.