LineageOS voegt Nederlands toe aan toetsenbord en ondersteunt pop-upcamera's

Lineage heeft de changelog voor LineageOS 17.1 online gezet. Daaruit blijkt dat het standaardtoetsenbord in de custom rom ondersteuning krijgt voor Nederlands. Er komt bovendien ondersteuning voor vingerafdrukscanners achter het scherm en voor pop-upcamera's.

Het on-screen toetsenbord van LineageOS ondersteunt met versie 17.1 naast Nederlands nu ook onder meer Sloveens en Turks, meldt de changelog. Het toetsenbord heeft bovendien alle emoji's van V12.0 van Unicode aan boord.

De ondersteuning voor vingerafdrukscanners achter het scherm en voor pop-upcamera's is nodig nu er in de afgelopen jaren toestellen zijn verschenen met een of meer van deze functies. Zo ondersteunt Lineage de OnePlus 7 Pro, die beide aan boord heeft.

Ook zijn er enkele zaken verdwenen. Zo zit de Styles-api voor thema's niet langer in LineageOS, omdat er nu een nieuwe ThemePicker is op basis van AOSP-code. Expanded Desktop is verdwenen, omdat de besturing daarvan botst met de gebarenbesturing van Android 10. Expanded Desktop leverde in afgelopen versies bovendien veel problemen op.

De eerste builds van LineageOS 17.1 kwamen woensdag online. LineageOS is de bekendste custom rom voor Android-telefoons. Gebruikers kunnen daarmee de originele firmware van de fabrikant vervangen. Tweakers publiceerde vorig jaar een test van telefoons met custom roms.