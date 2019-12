Gamer krijgt Google Stadia aan de praat op Nintendo Switch met LineageOS

Een Spaanse gamer is erin geslaagd om Google Stadia-games te laten draaien op een Nintendo Switch. Hij maakte daarbij gebruik van het besturingssysteem LineageOS, een aangepaste Android-versie waarvan in de afgelopen zomer ook een port voor de Switch verscheen.

Tomb Raider via Stadia op de Switch. Foto: Isaaki_Gaming

In een tutorial op YouTube legt de Spanjaard Isaaki_Gaming gedetailleerd uit hoe het hem gelukt is om Googles gamestreamdienst aan de praat te krijgen op zijn Nintendo Switch. Eerst installeerde hij switchroot LineageOS 15.1, een besturingssysteem dat gebaseerd is op Android 8.1 Oreo. Verder maakte hij onder meer gebruik van de custom NX-bootloader Hekate 5.2 en van Magisk 20.1 om de Switch te rooten.

Via de Stadia-smartphoneapp kreeg Isaaki_Gaming vervolgens zowel de Stadia-games als de beide Joy-Con-Controllers aan de praat. Via de browser Chrome lukte het de Spanjaard vooralsnog niet om de controllers werkend te krijgen.