YouTube krijgt exclusieve uitzendrechten officiële toernooien Activision-games

YouTube heeft een overeenkomst met gameuitgever Activision Blizzard gesloten: het videoplatform krijgt de exclusieve livestreamingrechten van esports-toernooien van de uitgever. Games die daaronder vallen zijn Overwatch, Call of Duty, Hearthstone en meer.

De overeenkomst zal 'meerdere jaren' duren en heeft direct een uitwerking: op vrijdag is het nieuwe toernooiseizoen van Call of Duty van start gegaan, dat dus op YouTube te vinden is. Het 2019-seizoen van Call of Duty is nog op zowel concurrent en Amazon-dochter Twitch als op YouTube te vinden, maar die dualiteit is nu dus ten einde. De exclusieve rechten voor de Overwatch League waren tot nu in handen van Twitch, dat voor twee jaar exclusiviteit naar verluidt 90 miljoen dollar betaalde. Wat Google betaalt voor deze overeenkomst, is niet bekend.

Naast het bieden van een exclusief platform in de vorm van YouTube, gaat Google cloud-diensten bieden aan Activision Blizzard. Dat betekent voornamelijk dat Google de gameservers gaat onderbrengen, maar ook wordt gesproken over "optimale gepersonaliseerde interacties dankzij Googles cloud-ai, die op maat gemaakte aanbevelingen voor ingame-aankopen kan doen".

De uitzendrechten zijn wereldwijd geldig, met China als uitzondering. Hoe de exclusiviteit daar nu dan zit, wordt niet vermeld in de bekendmaking. Naast de Call of Duty League begint op 8 februari de Overwatch League.

De markt voor gamestreaming kent felle concurrentie. Google probeert zich al langer in te vechten op de markt met zijn afdeling YouTube Gaming, die begon als apart onderdeel maar inmiddels een rubriek binnen YouTube zelf is. Ook Microsoft wil een aandeel en betaalde de populaire Twitch-streamer Ninja voor een overstap naar Microsofts Mixer.