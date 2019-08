Discord krijgt in augustus kleinschalige gamestreamingfunctie met lage latency

Discord krijgt op 15 augustus de mogelijkheid om live-gamebeelden te streamen naar maximaal tien toeschouwers. Daarmee volgt de applicatie in de voetsporen van Twitch, maar dan wel op een kleine schaal.

De streams vinden plaats binnen de voicechatkanalen en hebben standaard een resolutie van 720p, maar dat kan 1080p60 worden voor gebruikers met Discord Nitro Classic en 2160p60 voor gebruikers met Nitro. De functie is automatisch beschikbaar voor zij die een game aanzetten, maar daarbuiten niet. Daarvoor had Discord al Screen Sharing.

Volgens Polygon zit er geen limiet op hoeveel spelers een uitzending kunnen starten, alleen op hoeveel kijkers een stream kan hebben. De streams hadden volgens de redactie van die gamesite een zeer lage latency, ze omschrijven het zelfs als 'bijna realtime'. Bij streaming via andere platformen is vrijwel altijd sprake van enkele seconden vertraging. Het lijkt erop dat Discord zich dus probeert te onderscheiden van YouTube Gaming, Twitch en Mixer door hogere kwaliteit op een kleinere schaal neer te zetten.

Ondersteuning voor een webcam is er in ieder geval aanvankelijk niet. Ook zal de functie bij introductie alleen op Windows werken, maar clients op Linux en macOS kunnen de streams wel gewoon kijken. De functie, die Discord Go Live noemt, wordt gefaseerd beschikbaar gesteld en twee weken na de introductie op 15 augustus moet iedereen toegang hebben.