FCC-documenten spreken van Sonos-speaker met bluetooth-audiostreaming

Sonos heeft twee nieuwe producten aangemeld voor certificering bij de FCC, waarvan eentje een speaker met bluetooth-functionaliteit is. Het zou de eerste speaker van het premium-merk zijn die bluetooth ondersteunt.

Op de FCC-website zijn de modellen S17 en S23 te vinden. S17 is volgens The Verge, die de documenten doorgespit heeft, bluetooth-enabled. Het zou de eerste Sonos-speaker zijn die blutooth gebruikt voor audiostreams; de speakers hadden al bluetooth low energy, maar dat wordt alleen gebruikt bij het set-up-proces. Verder heeft deze S17 een usb-c-aansluiting, maar meer is niet bekend.

Het andere apparaat, de S23, is volgens The Verge mogelijk een nieuwe versie van de Sonos Amp, omdat een voorbeeld van opgedrukte tekst in een zodanige manier opgesteld is, dat het precies past op de Amp, die dezelfde tekst in een cirkel ook heeft. Geen enkele andere Sonos-speaker heeft die opdruk op die manier. De bestaande Sonos Amp is een 2.1-versterker.

Sonos heeft uitnodigingen verstuurd voor een evenement op 26 en 27 augustus in New York. De kans is aanwezig dat deze producten daar goed en wel onthuld zullen worden.