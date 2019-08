Creative Assembly legt merknaam 'Total War Saga: Troy' vast

Spellenmaker Creative Assembly heeft in het Verenigd Koninkrijk de het handelsmerk 'Total War Saga: Troy' vastgelegd. Het lijkt erop dat dit de volgende grand strategy-game wordt van de studio.

Het gebruik van het woord 'Saga' in het handelsmerk wijst erop dat de game afwijkt van de gebruikelijke Total War-formule en dus soortgelijk moet zijn aan Total War Saga: Thrones of Britannia, uit 2018. Die game richt zich niet op meerdere tijdperken in de geschiedenis, maar op een enkele periode. Thrones of Britannia kwam uit voor Windows, macOS en Linux.

De Total War-serie is een mengvorm van turn-based-strategy, zoals dat bijvoorbeeld ook in Civilization zit, en real-time strategy van bijvoorbeeld Command & Conquer. Daarnaast heeft Creative Assembly recentelijk gewerkt aan Halo Wars 2 en Alien: Isolation.

De stad Troy, of Troje, lag in wat nu west-Turkije is en zijn geschiedenis loopt van 3000 voor Christus tot het jaar 500. Meer informatie verkrijgen over de game voorlopig is een kwestie van afwachten.