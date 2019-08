Total War: Three Kingdoms krijgt gratis update met 'hordemodus' Dynasty Mode

Creative Assembly geeft Total War: Three Kingdoms volgende week een nieuwe modus waarbij spelers zo lang mogelijk moeten overleven terwijl hordes vijanden hen proberen te verslaan. De nieuwe modus komt op 8 augustus uit, net als de Eight Princes Chapter Pack-dlc.

Bij Dynasty Mode kunnen spelers drie heroes kiezen waarmee ze zolang mogelijk moeten zien te overleven. Deze personages zijn sterker dan in de andere spelmodi, terwijl de vijanden in de Dynasty Mode zwakker zijn. Daardoor zijn de vijanden met één aanval te verslaan. De heroes krijgen ook nieuwe abilities om andere heroes te kunnen genezen of meer dan één vijand in een keer te kunnen verslaan. Tijdens de modus kunnen heroes ook via upgrades worden verbeterd.

De vijanden komen in de modus in golven; bij iedere golf zijn er meer en sterkere. In iedere derde golf zitten bovendien vijandige heroes, waarmee spelers extra upgrades kunnen scoren. Spelers kunnen punten verdienen door vijanden te verwonden of te verslaan en door rondes sneller te voltooien.

Creative Assembly heeft de modus in samenwerking met Intel gemaakt, zodat hij beter overweg kan met processoren met meer kernen. Zo moet de Dynasty Mode beter kunnen werken op processoren met zes en acht kernen. Tweakers schreef eind mei een review over Total War: Three Kingdoms; toen werden de systeemeisen voor de maximale instellingen als te zwaar beoordeeld.

Het is niet bekend of deze samenwerking er ook toe leidt dat de rest van het spel soepeler speelt. Wel kunnen spelers in de Dynasty Mode de omvang van de vijandige troepen tot zes keer vergroten om de uitdaging van de modus groter te maken. Volgens Creative Assembly is een krachtige computer nodig om het spel met zulke grote vijandige troepen te spelen. De Dynasty Mode is alleen of online met twee vrienden te spelen.

De Dynasty Mode komt op 8 augustus gratis beschikbaar, tegelijk met de betaalde dlc Eight Princes. Deze Chapter Pack geeft onder meer nieuwe startposities en verhaallijnen voor het spel. Bij deze dlc kunnen spelers met acht nieuwe prinsen uit de Sima-familie spelen.