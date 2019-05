Toen we jaren geleden op bezoek waren bij de ontwikkelaar om met Total War: Attila aan de gang te gaan, viel ons al op dat het halve kantoor vol Warhammer-spullen stond. Wat volgde is inmiddels bekend. The Creative Assembly maakte twee Total War-games op basis van de Warhammer-licentie. Historische settings en bekende generaals maakten plaats voor dwergen, orks en bekende figuren uit het Warhammer-universum. We hebben ons best vermaakt met die games, maar toch zijn we blij dat de ontwikkelaar terugkeert naar waar hij al jaren goed in is: Total War-games met een historische setting maken.

Total War: Three Kingdoms neemt spelers mee naar het China van de derde eeuw na Christus. Deze periode wordt wel de periode van - de naam verklapt het al - 'de drie koninkrijken' genoemd. Die omschrijving verwijst naar een fase waarin het keizerrijk dat China tot dan was, uit elkaar viel in meerdere gebieden. Uiteindelijk stabiliseerde dat in een situatie waarbij de koninkrijken van Wei, Shu en Wu naast elkaar bestonden. De campagne van het spel speelt zich rond het begin van die periode af, en als speler krijg je de logische opdracht om de macht over te nemen in China en te kijken of je het keizerrijk in ere kunt herstellen, uiteraard met jezelf aan het hoofd.

Dat dat makkelijker gezegd is dan gedaan, spreekt voor zich, maar daar komen we zo nog op. Total War: Three Kingdoms laat namelijk nog voor je een seconde van de campagne hebt gespeeld, al zien welke lessen The Creative Assembly uit de Warhammer-games heeft getrokken. De speler moet voorafgaand aan de campagne kiezen voor een bepaalde variant. Een 'Records'-campagne is een campagne die zich laat spelen zoals dat voorheen ook ging in Total War. Het grote plaatje is belangrijker dan het individu, en je generaals worden omringd door units. Kies je echter voor 'Romance', dan wordt de focus iets verlegd naar de personen in je factie. Het wel en wee van je generaals en overige personen in je factie heeft dan meer invloed op je succes.Misschien wel belangrijker is dat je generaals geen andere soldaten om zich heen hebben, maar zelf Hero-units zijn die, als je ze goed gebruikt, ongelooflijk veel schade kunnen aanrichten tijdens gevechten.

Dat laatste is natuurlijk een onderdeel dat we maar al te goed kennen uit de Warhammer-games. Natuurlijk had je allerlei verschillende units, maar de Warhammer-games brachten de Total War-serie vooral de helden die veldslagen voor je konden maken of breken. Dat aspect vind je desgewenst dus ook in Total War: Three Kingdoms. Je generaals voeren nog steeds je troepen aan en hun aanwezigheid verhoogt hun moraal, maar de mannen en vrouwen zijn zelf ook ware vechtmachines. Gamers die in Total War-games een hoge mate van authenticiteit waarderen, zullen overigens minder blij zijn met dit aspect. Wij hakten met een van onze sterkere generaals soms lachend complete units in de pan. Het zorgde er af en toe voor dat we op papier moeilijke gevechten vrij eenvoudig konden winnen. Dat is spectaculair en leuk, maar niet overdreven geloofwaardig.

Datzelfde geldt voor een ander aspect dat je in de gevechten zult tegenkomen. De generaals kunnen namelijk ook andere generaals uitdagen voor een duel. Als dat gebeurt, laten alle andere soldaten de kemphanen met rust en kan er dus een één-op-één-gevecht plaatsvinden, eventueel tot de dood erop volgt. Het gebeurt vaak genoeg dat de verliezende generaal vlucht of dat een andere unit toch besluit tussenbeide te komen, maar beide situaties gelden als 'oneervol' en hebben gevolgen voor de status van je generaal. Een dode generaal is echter ook niet echt behulpzaam, dus soms is eieren voor je geld kiezen wel degelijk de beste optie. Een generaal verliezen tijdens een gevecht laat je kansen op de overwinning namelijk behoorlijk slinken. De troepen krijgen een moraalboost als ze een vijandelijke generaal zien vallen, maar andersom krijgt het vertrouwen een knauw als de eigen aanvoerder het aflegt. Het is dus zaak om aan te voelen wanneer het aangaan van een duel zin heeft. Soms is het slimmer je generaal gewoon in het gevecht te houden.