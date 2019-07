Nieuwe versie van Denuvo-drm lijkt gekraakt te zijn

Het lijkt erop dat de actuele versie van de Denuvo-drm ten prooi is gevallen aan de crackinggemeenschap. Deze week verscheen een gekraakte versie van Total War: Three Kingdoms die met 'Denuvo 6.0' beveiligd is op internet.

De groepering Codex meldt bij de publicatie van de crack van versie 1.1.0 van Total War: Three Kingdoms dat het de Denuvo-beveiliging heeft doorbroken. Meer specifiek meldt de groepering dat er geen officiële versienummers van Denuvo zijn, maar dat het zelf met v6.0 naar de laatste generatie van de drm verwijst.

Total War: Three Kingdoms kreeg vorige week de update naar versie 1.1.0 van de game en daarmee naar een nieuwe Denuvo-versie, schrijft DSO Gaming. Details over de kraak zijn verder niet bekend. Lang niet alle games met actuele versies van Denuvo zijn gekraakt.

Ook is niet bekend of, en hoe, SEGA gaat reageren. In het verleden verwijderden sommige gameuitgevers de Denuvo-drm na een kraak, zoals Bethesda met Rage 2, maar SEGA deed dit tot nu toe nog niet.