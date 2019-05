Bethesda verwijdert Denuvo-drm uit Rage 2

Bethesda heeft twee dagen na de release de Denuvo-drm uit Rage 2 verwijderd. De ontwikkelaars zeggen een 'aantal' verzoeken te hebben gehad om dat te doen. Eerder bleek al dat de versie die Bethesda via zijn eigen launcher verkoopt geen Denuvo heeft.

De Steam-versie van Rage 2 heeft een hotfix gekregen waarmee de kopieerbeveiliging uit de game is gehaald. Bethesda leverde het spel via zijn eigen platform al vanaf de eerste dag zonder Denuvo-drm en daardoor was de game snel gekraakt.

Het is niet ongebruikelijk dat ontwikkelaars de Denuvo-drm uit hun games halen nadat deze is gekraakt. Veelal gebeurt dat stilletjes, zonder dat de ontwikkelaar het expliciet meldt. Bethesda geeft ook geen uitgebreide toelichting, maar erkent in ieder geval dat de drm is verwijderd en geeft ook aan dat mensen hierom hebben verzocht.

Veel gamers zijn fel tegenstander van de Denuvo-drm omdat deze de prestaties van games negatief kan beïnvloeden.