Tron: Evolution is niet langer speelbaar op Steam door afgesloten drm-servers

Steam-gebruikers klagen dat ze Tron: Evolution niet langer kunnen spelen. Dit zou komen doordat de SecuRom-drm nieuwe installaties niet langer activeert. SecuRom stelt dat de beslissing vanuit Disney komt. Vermoedelijk zal de game voorlopig onspeelbaar zijn.

Het probleem kwam recent aan het licht in een Reddit-thread, waar een gebruiker meldt dat zijn game-licentie op Steam is verlopen. Daarbij haalt de gebruiker een topic op het Steam-forum aan, waar gamers melding maken van eenzelfde probleem. Vermoedelijk blijft de game voorlopig nog onspeelbaar voor gebruikers die het spel momenteel niet geïnstalleerd hebben. SecuRom geeft aan dat Disney niet langer gebruikmaakt van zijn drm -dienst, en roept gebruikers op om contact op te nemen met Disney.

Disney zou een officiële verklaring hebben gegeven, die Steam-gebruiker raidebaron weergeeft. Het bedrijf zou hebben aangegeven dat het op de hoogte is dat de activatiesite van de game niet langer werkt. 'Momenteel kan de game niet langer worden opgestart als deze niet eerder is geïnstalleerd', zou de ondersteuningsafdeling van Disney hebben gezegd. De uitgever stelt dat het 'kijkt naar oplossingen' voor dit probleem. Het bedrijf hoopt op termijn een patch uit te brengen, maar weet niet wanneer dit gebeurt.

Het gebeurt vaker dat drm-servers na release uit worden gezet, met soortgelijke gevolgen. In juli stopte Microsoft met zijn e-bookdienst, waarna gebruikers gekochte digitale boeken niet langer konden lezen. Sinds 2015 is het in de VS overigens toegestaan om drm te omzeilen nadat de servers offline zijn gehaald. Er zijn overigens diensten als GOG die alleen drm-vrije games verkopen. Tron: Evolution wordt daar echter niet verkocht.