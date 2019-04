Microsoft stopt na twee jaar met verkoop e-books in Microsoft Store

Microsoft heeft zijn boekencategorie in de Microsoft Store gesloten. Dit betekent dat klanten geen e-books meer kunnen kopen of huren. Aangeschafte e-books blijven tot begin juli 2019 beschikbaar; daarna krijgen klanten hun geld terug.

Microsoft heeft de boekenafdeling van zijn winkel op 2 april gesloten, zonder enige vooraankondiging en zonder uitleg waarom het bedrijf stopt met e-books. In 2017 begon Microsoft met de verkoop en verhuur van e-books in zijn Store. De boeken waren gekoppeld aan de Edge-browser, die ondersteuning heeft voor het epubformaat. De verkoop is beperkt gebleven tot de VS en heeft Europa nooit bereikt.

Gekochte, gehuurde en gratis boeken uit de Store zijn vanaf juli 2019 niet meer beschikbaar. "Je boeken worden verwijderd uit Microsoft Edge zodra Microsoft de restitutie heeft verwerkt", meldt het bedrijf in een supportmededeling. Edge bood ook de mogelijkheid aantekeningen te maken op pagina's. Gebruikers die dat hebben gedaan bij gekochte boeken, komen in aanmerking voor een extra teruggaaf van 25 dollar.

Het stoppen met e-books heeft wellicht te maken met de omschakeling van de engine van Edge naar Chromium, waar Microsoft aan werkt. Ook is het de vraag hoe succesvol de e-bookverkopen uit de Microsoft Store waren. Het bedrijf heeft te maken met hevige concurrentie van Amazon, Apple en Google op dit gebied.