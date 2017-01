Door Julian Huijbregts, dinsdag 17 januari 2017 20:19, 5 reacties • Feedback

Microsoft gaat een sectie toevoegen aan zijn Windows Store waarin e-books worden verkocht. De boekenwinkel komt waarschijnlijk in april samen met de Creators Update naar Windows. Op screenshots uit een interne build is de functie al te zien.

De afbeeldingen zijn afkomstig van een interne Windows 10 Mobile-build, die in het bezit is van MSPoweruser. Hoewel het om de Windows-versie voor smartphones gaat, komt de boekenwinkel naar alle Windows 10-versies volgens de website.

Boeken krijgen een eigen onderdeel binnen de Windows Store, waarin Microsoft nu apps, games, muziek en films verkoopt. Eerder is er al epub-ondersteuning toegevoegd aan de Edge-browser en het moet daarom mogelijk worden om aangeschafte boeken direct in de browser te openen. Ook de browser krijgt een speciale sectie voor boeken, waarin gebruikers kunnen zien welke boeken ze aangeschaft hebben via de Windows Store. Vanuit de browser is het mogelijk om zaken als fontgrootte aan te passen.

Concurrenten Google en Apple bieden al lange tijd boeken aan via hun stores. Hoeveel boeken Microsoft beschikbaar zal hebben in zijn winkel is nog niet bekend. Het kopen van de boeken zou niet afwijken van het kopen van apps en games.