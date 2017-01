Door Arnoud Wokke, woensdag 18 januari 2017 19:51, 17 reacties • Feedback

Submitter: pven

De Nederlandse webwinkel Bol.com wil volgende maand van start gaan met een abonnementsdienst, waarbij gebruikers onbeperkt boeken kunnen lezen voor een vast bedrag per maand. Dat meldt dagblad De Telegraaf.

Bol.com mikt volgens bronnen van de krant op februari, maar er staat nog geen datum vast. De dienst zou 9,95 euro per maand moeten gaan kosten en Bol.com wil voor het einde van het jaar enkele tienduizenden klanten voor de dienst hebben, die het samen wil maken met e-readerfabrikant Kobo. Het is onbekend hoeveel boeken Bol.com wil aanbieden via de dienst.

De webwinkel wil de informatie niet bevestigen, maar zegt wel te werken aan een abonnementsdienst voor e-books. "We onderzoeken alle mogelijkheden omtrent digitaal lezen, waaronder bijvoorbeeld een abonnementsmodel", aldus een woordvoerder. "We zijn voor nieuwe mogelijkheden continu in gesprek met onze partners, waaronder Kobo en uitgeverijen. Op dit moment kunnen wij echter nog niets concreets delen. We willen het pas brengen als we ondersteuning krijgen van alle betrokken partijen, omdat we denken dat dit model voor de hele branche voordelen kan bieden."

Het zou niet de eerste abonnementsdienst voor onbeperkt e-books lezen zijn in Nederland. Boekenwinkel Bruna heeft Bliyoo, terwijl vorig jaar ook enkele buitenlandse aanbieders begonnen in Nederland. Dat zijn Bookmate en Mofibo.