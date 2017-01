Door Arnoud Wokke, woensdag 18 januari 2017 20:11, 6 reacties • Feedback

Google heeft een divisie van Twitter gekocht. De zoekgigant heeft met de overname Fabric in handen gekregen, een set van tools voor ontwikkelaars met onder meer analytics, crash reports en het Digits-systeem om met sms in te loggen.

De ontwikkelaars van Fabric zullen gaan samenwerken met die van Firebase, zegt Google. Dat valt onder de Developer Product Group bij de zoekgigant. Twitter presenteerde Fabric in 2014 als modulaire sdk voor ontwikkelaars met tools. Dat ligt in lijn wat Firebase doet, een start-up die via een overname in 2014 bij Google terechtkwam.

Twitter wil vermoedelijk met de overname zijn organisatie kleiner maken en zo kosten beheersen. Het sociale medium wil de komende tijd meer verdienen en minder uitgeven om het hoofd op de lange termijn boven water te houden. Hoeveel Google betaalt voor Fabric, is onbekend.