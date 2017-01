Door Arnoud Wokke, woensdag 18 januari 2017 20:51, 6 reacties • Feedback

Zweedse onderzoekers hebben het voor elkaar gekregen om een dna-analyse uit te voeren door middel van een microscoop die gebruik maakt van de camera van een smartphone. De bedoeling is om dergelijke analyses buiten laboratoria mogelijk te maken.

Het dna sequentiëren met behulp van een smartphone is nog niet iets dat mensen thuis kunnen uitvoeren. Het opzetten van de benodigdheden en het bedienen van de apparatuur vereist nog altijd een laboratoriummedewerker, zeggen de onderzoekers in vaktijdschrift Nature. Desondanks maakt dna-sequencing mogelijk op plekken waar geen laboratorium is en waar medisch specialisten een lab ook niet snel kunnen bereiken.

De setup werkt met een Nokia Lumia 1020, een telefoon die afbeeldingen kan maken met 38 megapixels met een 1/1,5"-sensor. Daar schoven de onderzoekers een externe lens voor om 2,6x vergroting mogelijk te maken. Daarnaast zorgen een wit ledje en twee lasers voor het benodigde licht. De dna-sequencing om kankertumoren te analyseren bleek via de setup met het prototype vlekkeloos te werken.

Het is afgelopen jaren al veel vaker gebeurd dat onderzoekers smartphones gebruiken om medische apparatuur die voorheen alleen in laboratoria gebruikt kon worden draagbaar te maken, zodat ze beschikbaar kunnen zijn in afgelegen gebieden. Zo zijn er onder meer accessoires verschenen voor testen van bijvoorbeeld hiv en syfilis en hersenscans.