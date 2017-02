Door Joris Jansen, maandag 20 februari 2017 19:29, 11 reacties • Feedback

Wetenschappers van de Universiteit van North Carolina hebben een algoritme ontwikkeld dat de diagnose autisme kan stellen bij baby's tussen de 6 en 12 maanden oud. Op basis van hersenscans bleek het algoritme in staat in 81 procent van de gevallen de diagnose juist te voorspellen.

Dit blijkt uit een onderzoek dat is gepubliceerd in het tijdschrift Nature. De accuraatheid van de voorspellingen van 81 procent is volgens IEEE Spectrum relatief gezien erg hoog, aangezien diagnoses van autisme die gesteld worden op basis van gedragsonderzoek veelal slechts in 50 procent van de gevallen accuraat zijn. Bovendien worden deze tests veelal pas afgenomen als het kind een jaar oud is.

Het algoritme in het onderzoek maakte gebruik van en drietal factoren: de oppervlakte van de hersenen van het kind, het volume van de hersenen en het geslacht van het kind. Uit het onderzoek blijkt dat het algoritme in staat was de toename van hersenoppervlakte te detecteren van kinderen die nog maar zes maanden oud waren.

De onderzoekers zijn zelf nog wel sceptisch over de praktische bruikbaarheid van het algoritme. Het blijkt volgens een van de onderzoekers lastig en duur te zijn om hersenscans van jonge kinderen te bemachtigen voor onderzoek. Bovendien zijn de tests niet noodzakelijkerwijs geschikt voor alle kinderen. Daarom lijkt het onwaarschijnlijk dat het praktisch bruikbaar is om toe te passen voor elke geboren baby.

Wetenschappers weten dat de eerste tekenen dat een kind autisme heeft al kunnen optreden op heel jonge leeftijd, maar het is nog lastig om ook een betrouwbare diagnose van autisme te kunnen stellen bij kinderen van zeer jonge leeftijd. Uit eerdere onderzoeken bleek al dat mensen met autisme een vergroot hersenvolume hebben en deze 'overgroei' al plaatsvindt op heel jonge leeftijd. Hoe groter deze 'overgroei', des te sterker zijn de latere symptomen van autisme.