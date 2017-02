Door Joris Jansen, maandag 20 februari 2017 17:18, 7 reacties • Feedback

Het Nederlandse kabinet heeft zaterdag de Global Commission on the Stability of Cyberspace opgericht. De commissie heeft onder meer als taak te komen tot concrete internationale niet-bindende gedragsnormen die moeten gaan gelden voor verschillende actoren op het internet.

Volgens minister Koenders van Buitenlandse Zaken komt de GCSC op het juiste moment, "nu er sprake is van cyberonveilligheid en nepnieuws". De minister maakt duidelijk dat een goed werkend internet één van de speerpunten is voor de commissie. "In het cyberdomein zijn voor Nederland grote belangen in het spel, enorme kansen voor economische groei en ontwikkeling maar ook toenemende dreigingen. Zo is onze infrastructuur ook steeds meer afhankelijk van een werkend internet. Duidelijkheid over internationale gedragsregels is van landsbelang", aldus de minister, die in een persbericht van het ministerie een korte toelichting heeft gegeven.

In de eerder gepubliceerde Internationale Cyberstrategie liet het Nederlandse kabinet al weten de GCSC op te willen richten om bij te dragen aan meer veiligheid in het 'cyberdomein': "Het kabinet zet in op internationale afspraken over niet-bindende, vrijwillige gedragsnormen voor staten en vertrouwenwekkende maatregelen. Nederland draagt zo bij aan de ontwikkeling van een internationale veiligheidsarchitectuur voor het cyberdomein, waarmee het veiligheidsdilemma beter beheersbaar wordt. Deze veiligheidsarchitectuur leidt tot meer stabiliteit en het verkleinen van het risico van escalatie, miscommunicatie en miscalculatie."

De oprichting van de commissie past bij de pessimistische visie van het Nederlandse kabinet ten aanzien van staten die elkaar hacken. In de Internationale Cyberstrategie constateerde het Nederlandse kabinet dat er een internationale digitale wapenwedloop dreigt, die wordt gevoerd door het wantrouwen tussen landen: "In het cyberdomein lijkt een situatie te ontstaan van wantrouwen en gevaar op escalatie en miscalculatie. Defensieve maatregelen genomen door de ene staat kunnen mogelijk worden geïnterpreteerd als een bedreiging door andere staten. Dit kan zorgen voor internationale instabiliteit en brengt het risico van een mogelijke wapenwedloop met zich mee." Met deze nieuwe commissie wil het kabinet meer samenwerken met andere landen om escalatie te voorkomen.

De commissie is gevestigd in Den Haag en wordt voorgezeten door voormalig minister Buitenlandse Zaken van Estland, Marina Kaljurand. Naast de Nederlandse regering zijn het The Hague Centre for Strategic Studies en het EastWest Institute mede-initiatiefnemers voor de oprichting van de commissie. Volgens het ministerie steunen bedrijven zoals Microsoft en organisaties als de Internet Society de oprichting van de GCSC.