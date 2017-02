Door Sander van Voorst, maandag 20 februari 2017 17:05, 47 reacties • Feedback

Disney Research heeft een kamer van aluminiumpanelen gebouwd, waarin apparaten draadloos van stroom kunnen worden voorzien. Dit werkt door de opwekking van een magnetisch veld, dat door apparaten met de juiste ontvanger met een spoel kan worden benut.

Disney Research noemt dit concept 'quasistatic cavity resonance', oftewel qscr. De onderzoekers claimen dat een kamer van 54 vierkante meter een efficiëntie van 40 tot 95 procent kan behalen en dat er maximaal 1900W draadloos overgedragen kan worden. Door speciale kasten, kamers en loodsen te bouwen, kan de techniek ook op andere schaal worden ingezet. Het magnetische veld wordt opgewekt door elektrische stroom door de muren, het plafond, de vloer en een koperen pijp in het midden van de kamer te leiden.

De koperen pijp is in het midden voorzien van vijftien condensatoren, die de elektromagentische frequentie van 1,32MHz bepalen en de elektrische velden isoleren, aldus de onderzoekers. Op die lage frequentie zijn er geen negatieve gevolgen voor elektrische apparaten in de kamer. Het maximum van 1900W is vastgesteld met het oog op veiligheidsnormen die gelden voor het menselijk lichaam. Het is niet meer veilig om dichter dan 46cm bij de koperen pijp in de buurt te komen. De aanwezigheid van meubels heeft geen grote invloed op de energieoverdracht.

Op deze manier waren de onderzoekers bijvoorbeeld in staat om verschillende apparaten van stroom te voorzien. Zo is het mogelijk om een smartphone op te laden, die is voorzien van een speciale ontvanger. Ook kon een ledlampje van stroom worden voorzien, zolang dit niet parallel staat aan het magnetische veld dat in een cirkelbeweging rond de koperen pijp beweegt. Bij gebruik van drie orthogonale ontvangers maakt de richting voor het ontvangen van energie niet meer uit, zoals de wetenschappers demonstreren met een bol. De onderzoekers hebben hun bevindingen in een paper gepubliceerd.

Video met uitleg