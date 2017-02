Door Sander van Voorst, maandag 20 februari 2017 15:42, 11 reacties • Feedback

Verlopen ontwikkelaarscertificaten zorgden er dit weekend voor dat verschillende macOS-apps niet meer startten. Daaronder was de populaire wachtwoordmanager 1Password. Het probleem is te verhelpen door de applicaties handmatig van een update te voorzien.

Andere getroffen apps zijn Soulver en PDFPen, schrijft MacRumors. Gebruikers hebben te maken met het probleem als zij de apps buiten de App Store om direct van de site van de ontwikkelaar zelf hebben gedownload. Deze programma's zijn voorzien van een ontwikkelaarscertificaat, om aan te tonen dat het om legitieme software gaat die niet is aangepast. In het verleden had het verlopen van een dergelijk certificaat geen gevolgen, maar door een wijziging van Apple is dat veranderd.

Volgens MacRumors ligt de oorzaak bij provisioning profiles, waaruit blijkt welke systeemfuncties een app mag uitvoeren. Deze werden ingevoerd in macOS Sierra. Dit profiel maakt ook gebruik van het ontwikkelaarscertificaat en stopt met werken als dit verloopt. De apps die de problemen ondervinden, hebben volgens MacRumors gemeen dat ze allemaal gebruikmaken van de iCloud-rechten in hun profiel.

1Password-ontwikkelaar AgileBits laat via een blogpost weten dat een handmatige update naar versie 6.5.5 het probleem verhelpt. Voor Soulver lost versie 2.6.1 de problemen op en ook voor PDFPen is er een nieuwe versie.