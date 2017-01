Door Mark Hendrikman, woensdag 11 januari 2017 08:13, 3 reacties • Feedback

Apple heeft de problemen die leiden tot de opvallend korte accuduur in de nieuwste Macbook Pro's naar verluidt verholpen in een bèta-update. Dat meldt Consumer Reports, de Amerikaanse consumentenorganisatie die de laptop wegens het euvel niet volledig aanbeval.

Het was voor het eerst dat Consumer Reports een Apple-laptop niet volledig aanbeval. De resultaten van de eerste accuduurtests leverde accuduren op varierend van 3,75 uur tot 19,5 uur. Dat waren de meest inconsistente resultaten die de organisatie heeft gemeten van alle 140 laptops die de revue gepasseerd zijn. Volgens een bericht van de organisatie is de bèta-update geïnstalleerd op dezelfde Macbook Pro waar Consumer Reports eerder zijn accuduurtests op uitvoerde. Die proeven worden nu herhaald en de organisatie gaat die publiceren wanneer ze gereed zijn.

De bug zat genesteld in Safari. Consumer Reports schakelt via een verborgen instelling namelijk de cachingfunctie uit bij zijn browsertest. Hierna kan de organisatie herhaaldelijk dezelfde webpagina laden zonder dat deze uit de cache gehaald wordt, wat een betere nabootsing is van echte gebruiksomstandigheden. Juist deze instelling activeerde de bug blijkbaar. Het is een van meerdere instellingen die Consumer Reports aanpast voor zijn accuduurtest. De organisatie heeft de test ook al herhaald zonder aangepaste instellingen en toen was het resultaat consistenter en wel naar verwachting.

Consumer Reports tekent zelf wel aan dat er ook consumenten zijn geweest die op fora hun beklag hebben gedaan over de korte accuduur van Apples nieuwste laptop. Het is echter onwaarschijnlijk dat deze consumenten ook via de verborgen instelling de cachefunctie van Safari uit hebben geschakeld. Aangezien Apple zegt dat het probleem met de accuduur daar vandaan komt, is het niet zeker dat ook deze gebruikers van hun accuduurproblemen af geholpen worden.

De update die de bug in Safari verhelpt, is nu beschikbaar als update 10.12.3 bèta 3. Deze kunnen gebruikers bemachtigen door zich in te schrijven voor het bètaprogramma van Apple. Na enkele weken testen, zal de update verspreid worden onder alle gebruikers van de nieuwste Macbook Pro's. In een eerdere update had Apple al de schattingen van de resterende accuduur uit macOS gehaald.