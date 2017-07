Apple kondigde tijdens zijn jaarlijkse bijeenkomst voor developers, wwdc, een aantal hardware-upgrades voor zijn MacBooks aan. De MacBook Air kreeg er een paar honderd megahertz bij, maar blijft helaas steken op een Broadwell-processor. De MacBook Pro's, die tot nu toe een Skylake-processor hadden, worden wel voorzien van Intels laatste Kaby Lake-processors, net als de dunste MacBook, het 12"-model.

Dat laatste model heeft behalve een nieuwe processor ook een nieuw toetsenbord gekregen, en in deze korte review kijken we niet alleen naar dat toetsenbord, maar ook naar de invloed die de nieuwe processor heeft op snelheid en accuduur.

Buitenkant, toetsenbord en touchpad

Over de buitenkant van de laptop kunnen we kort zijn; op een puntje na is er niets veranderd. De behuizing is nog steeds van metaal gemaakt en weegt op onze weegschaal slechts 914 gram. Die behuizing is niet alleen licht, maar ook hartstikke dun. Zo dun, dat er net een usb-c-aansluiting links en een mini-jackaansluiting rechts op de laptop passen. Twee generaties na de eerste 12"-MacBook is usb-c al wel gebruikelijker, maar nog niet zo alomtegenwoordig als we hadden gehoopt. Een hubje met usb-a en hdmi erop is dus geen overbodige luxe. Koop je er een van Apple, dan ben je 79 euro kwijt, maar goedkopere alternatieven zijn intussen volop beschikbaar.

Het toetsenbord van de MacBook heeft in eerdere reviews van ons flink wat kritiek te verduren gekregen, en dat heeft vooral te maken met de toetsentravel. Doordat de laptop zo dun is, moest het toetsenbord ook dunner worden gemaakt en daarom heeft Apple gekozen voor switches met vrijwel geen travel. Het 2017-model is voorzien van de vernieuwde, tweede generatie van die switches, die ook in de MacBook Pro terug te vinden zijn en die bovenal meer travel hebben. Dat klinkt goed, maar de verbetering is gering. De toetsen zijn wel van een klein kuiltje voorzien, zodat je vingers vanzelf naar het midden van de toets geleid worden, maar zijn vervolgens nog steeds nauwelijks in te drukken. Hoewel er mensen zijn die zweren bij het MacBook-toetsenbord, kunnen wij er nog steeds niet aan wennen.

De touchpad daarentegen werkt uitstekend. Het oppervlak beslaat bijna de hele verticale ruimte onder het toetsenbord en is van glas. Multitouchbewegingen worden zonder problemen gevolgd en uiteraard is de touchpad voorzien van de Force Touch-functionaliteit, waarmee je met een 'diepe' klik meer functies aan de touchpad kunt toewijzen. Tijdens het 'forcetouchen' en het typen kan de behuizing wel enigszins meeveren, wat we niet hadden verwacht van de verder stevige, metalen behuizing.

Benchmarks

De beste manier om het effect van de nieuwe processor te zien is om hem door een aantal benchmarks heen te loodsen. Onder macOS draaien we Cinebench, Lightroom en Photoshop, en onder Windows draaien we 3DMark en PCMark.

De snelheidstoename in Cinebench is duidelijk te zien. Dat komt niet alleen doordat Kaby Lake hoger geklokt is dan Skylake, maar ook doordat Apple de MacBook niet meer van de langzaamste m3-processor voorziet. Het instapmodel van de 2016-generatie was voorzien van een Core m3-6Y30. Voor het 2017-model is echter niet gekozen voor de m3-7Y30, maar voor de 7Y32. Die laatste processor heeft een turbofrequentie van 3GHz, in plaats van de 2,2GHz van de 6Y30 of de 2,6GHz van de 7Y30. De cpu is, kortom, veel hoger geklokt en dat merk je in de benchmarkresultaten, maar ook in bijvoorbeeld Lightroom, waarin dezelfde export nog maar 105 seconden in plaats van meer dan twee minuten duurt.

Ook de ssd is sneller geworden en die snelheid benchen we onder Windows. Hoewel we overgestapt zijn op de opslagbenchmark van PCMark, hebben we ook nog AS-SSD gedraaid, omdat we daarmee meer vergelijkingsmateriaal met oudere MacBooks hebben. Op papier ziet de snelheidstoename er indrukwekkend uit, met wel tachtig procent snellere sequentiële schrijfsnelheden. In de praktijk merk je er echter weinig van. De laptop voelt snel aan en software start snel. Het snelheidsverschil met de vorige generatie is niet heel duidelijk te merken, maar natuurlijk wel mooi meegenomen.

Scherm

Het scherm heeft een beelddiagonaal van 12" en een beeldverhouding van 16:10, waardoor er iets meer verticale ruimte is dan bij de meeste andere laptops die een 16:9-verhouding hebben. Het scherm is gelamineerd, maar heeft een glanzende afwerking, waardoor je sneller last hebt van reflecties dan bij een mat scherm.

Sinds de 2016-uitvoering heeft de MacBook Pro, het grotere broertje dus, een beter scherm gekregen. Dat verbeterde scherm heeft een hogere maximale helderheid en ook een groter kleurbereik. Wat ons betreft had Apple een dergelijk scherm ook in de gewone 12"-MacBook mogen zetten, maar dat blijkt niet gebeurt te zijn. In plaats daarvan moeten we het doen met hetzelfde paneel als in de vorige generaties en daar is op zich weinig mis mee. Het contrast en de helderheid zijn vergelijkbaar met de vorige generatie en ten opzichte van andere laptops in die prijsklasse valt daar goed mee te werken, maar zijn de waarden niet indrukwekkend. De kalibratie is dat wel; in beide tests haalt het scherm een ΔE-waarde van minder dan 3, wat wil zeggen dat je de afwijking van de srgb-standaard met het blote oog niet zou kunnen waarnemen.

Accuduur

Tot slot kijken we natuurlijk naar de accuduur. De Kaby Lake-processor zou niet zuiniger moeten zijn dan zijn Skylake-voorganger en ook de accu is niet groter geworden. Desondanks noteren we zowel bij browsen als bij videokijken een langere accuduur voor het 2017-model.

Conclusie

Apple brengt bij de introductie van een nieuw model vaak nieuwe 'revisies' met hardware-updates uit om met de tijd mee te gaan. De 2017-uitvoering van de MacBook is zo'n kleine update en het resultaat is daar dan ook naar. De processor is in benchmarks tot een procent of twintig sneller, de ssd scoort hoger in onze synthetische benchmark en ook het toetsenbord is verbeterd. Daarmee heb je alle veranderingen wel gehad.

Usb-c is nog steeds enigszins onpraktisch en het toetsenbord tikt onprettig, maar: een dunnere en lichtere MacBook is er niet. Kun je met de nadelen leven en ben je op zoek naar een dunne en lichte MacBook, dan is het 12"-model een uitkomst. De prijs is met 1400 euro hoog, maar onveranderd ten opzichte van het vorige model en in die zin biedt het 2017-model een 'gratis' upgrade ten opzichte van het model van vorig jaar.