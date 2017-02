Door Arnoud Wokke, dinsdag 7 februari 2017 08:15, 71 reacties • Feedback

Apple zal een 8-pins poort introduceren onder de naam Ultra Accessory Connector voor op accessoires met een Made for iPhone-label. Die connector is een traditionele 8-pins-variant op mini-usb zoals die bijvoorbeeld ook op sommige camera's zit.

De poort moet verschijnen op bijvoorbeeld headsets zodat ze zowel kunnen werken met de usb-c-poorten op recente MacBooks als lightning-poorten op iOS-apparaten, meldt 9to5 Mac. Momenteel moeten accessoiremakers kiezen of headsets werken met lightning of usb-c. Door de poort met acht pinnetjes kunnen headsets met beide poorten die Apple gebruikt op apparaten overweg. Accessoiremakers zouden headsets maken met de nieuwe connector en gebruikers kunnen die met dongles aansluiten op apparaten.

Apple is momenteel met accessoiremakers de Ultra Accessory Connector aan het testen, meldt The Verge, die de informatie van de Apple-site ook gehoord heeft. Het is onbekend waarom de hardwaremaker juist zou kiezen voor de aloude kleine usb-variant, die bijvoorbeeld op Nikon-camera's te vinden is.

Het is onbekend wanneer er accessoires met de UAC zouden moeten verschijnen. Ook is het onduidelijk waarom Apple er niet voor heeft gekozen lightning-poorten op MacBooks of usb-c-poorten op iOS-apparaten te plaatsen, wat in een klap de UAC overbodig zou maken.

Update, 8:29: Zoals tweaker Faab de nde opmerkt, heeft Apple de informatie bevestigd tegenover Ars Technica. Apple heeft de poort naar eigen zeggen op verzoek van accessoiremakers toegestaan. Het bericht is daarop aangepast.

Usb 8-pins en usb-a