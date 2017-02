Door Olaf van Miltenburg, dinsdag 7 februari 2017 08:35, 9 reacties • Feedback

Western Digital is de pilotproductie gestart van 3d-nand met 64 lagen van 512Gbit. In de tweede helft van het jaar moet de massaproductie van de geheugenchips van start gaan. Het gaat om BiCS3-geheugen met 3 bits per cell, dat Western Digital met Toshiba ontwikkelt.

Western Digital produceert het geheugen in de Yokkaichi-fabriek in Japan. De komst van het 64-laags 3d-nand van 512Gbit volgt op die van 256Gbit in juli vorig jaar, terwijl Western Digital en Toshiba in 2015 3d-nand met 48 lagen begonnen te produceren. Western Digital heeft de start van de pilotproductie tijdens de Solid State Circuits Conference, die maandag is begonnen, bekendgemaakt.

Als de massaproductie in de tweede helft van 2017 start, maakt dat ssd's met grotere capaciteiten mogelijk. Western Digital en Toshiba lopen met hun productie wel achter op Samsung, dat in augustus vorig jaar aankondigde zijn 3d V-Nand-geheugen met 64 lagen en een capaciteit van 512Gbit te kunnen maken. Daarmee kan de Koreaanse fabrikant in theorie 2,5"-ssd's met 8TB opslag en m2-ssd's met een opslagcapaciteit tot 2TB fabriceren.