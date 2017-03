Door Arnoud Wokke, donderdag 30 maart 2017 07:41, 3 reacties • Feedback

De aandeelhouders van Toshiba zijn akkoord gegaan met de gedeeltelijke of gehele verkoop van de divisie die nand-geheugen produceert. De fabrikant wil de tak verkopen om grote financiŽle tegenslagen te compenseren.

Toshiba denkt dat de tak minstens achttien miljard dollar waard is, meldt persbureau Reuters. De grote verliezen waarover het gaat zitten onder meer in de divisie Westinghouse. Toshiba heeft voor zijn nucleaire tak in de Verenigde Staten faillissement aangevraagd.

De fabrikant zei al eerder de nandproductie te willen afsplitsen. Het is onzeker of Toshiba een deel van zijn divisie gaat verkopen of dat het gehele eigendom overgaat naar een nieuw bedrijf. Een eerder gerucht noemde Western Digital als mogelijke gegadigde. Toshiba en Western Digital hebben al onderlinge banden, die zijn ontstaan nadat WD Sandisk vorig jaar overnam. Sandisk en Toshiba hebben jaren samengewerkt bij de productie van flashgeheugen. Ook SK Hynix is al genoemd.