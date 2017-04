Door Olaf van Miltenburg, vrijdag 7 april 2017 09:03, 0 reacties • Feedback

TSMC doet niet meer mee met de biedingenstrijd om een belang in Toshiba's nandproductie, dat melden Taiwanese media. De fabrikant zou tot de conclusie zijn gekomen dat de Amerikaanse bieders, zoals Apple, Google, Micron en Amazon, meer kans maken.

Nu TSMC is afgehaakt om de strijd over het belang in Toshiba Memory, is Foxconn Electronics, oftewel Hon Hai Precision Industry, de laatst resterende Taiwanese partij bij de bieding, meldt Digitimes, dat zich baseert op bronnen binnen de Taiwanese techindustrie. Naast de bewustwording dat het weinig kans maakte tegen Amerikaanse bieders, zou TSMC toch al twijfels hebben over het betreden van de geheugenmarkt.

Voor de claim dat Amerikaanse bedrijven in het voordeel zijn bij de bieding verwijst Digitimes naar een bericht van Reuters, waarin gesteld wordt dat de Japanse overheid vanwege veiligheidsbelangen de voorkeur zou geven aan een partij uit de VS. De overheid zou zelfs andere partijen kunnen buitensluiten. Ook Toshiba zou een voorkeur hebben voor een Amerikaans bedrijf. TSMC is een Taiwanese foundry die processors maakt voor derde partijen, zoals Apple, Nvidia en MediaTek.

Volgens Japanse media hebben onder andere Google, Amazon, Apple, Western Digital en Broadcom een bod geplaatst. Ook het Koreaanse SK hynix zou in de race zijn. Toshiba splitst zijn nandproductie af in een los bedrijf Toshiba Memory en verkoopt een deel omdat het in financieel zwaar weer zit na een reeks financiële tegenslagen. Na Samsung is Toshiba op dit moment 's werelds grootste nandgeheugenfabrikant.

Afbeelding: Nikkei