Door Julian Huijbregts, vrijdag 7 april 2017 09:02, 23 reacties • Feedback

Submitter: kanem0chi

YouTube heeft een verandering doorgevoerd in zijn Partner Program, waarmee uploaders geld kunnen verdienen met hun video's. Voortaan is het monetizen van filmpjes alleen mogelijk voor kanalen die meer dan tienduizend views hebben.

Het gaat om een lifetime limiet, het maakt niet uit in welke periode de tienduizend views zijn behaald en hoe vaak individuele filmpjes zijn bekeken. Voorheen was er geen grens en konden nieuwe gebruikers direct advertenties laten vertonen bij hun filmpjes. Met de nieuwe regel wil YouTube misbruik voorkomen van gebruikers die bijvoorbeeld video's van andere kanalen zelf opnieuw uploaden en daar geld mee proberen te verdienen.

Als een kanaal tienduizend keer bekeken is, denkt YouTube goed te kunnen schatten of de gebruiker zich houdt aan de communityrichtlijnen en het beleid voor adverteerders. YouTube zegt over een paar weken ook met een nieuw reviewproces te komen voor nieuwe uploaders die zich aanmelden voor het advertentieprogramma. Als gebruikers de tienduizend kanaalviews hebben behaald en zich aanmelden, zal YouTube hun activiteit bekijken en beoordelen of de gebruiker zich aan de regels houdt. Na goedkeuring worden dan advertenties weergegeven waarmee de uploader geld kan verdienen.

Vorige maand ontstond er ophef rondom advertenties op YouTube die automatisch geplaatst werden bij haatzaaiende en extremistische video's. Verschillende grote adverteerders legden daarom hun advertenties op het videoplatform tijdelijk stil. Met de nieuwe regels kan Google dergelijke scenario's voorkomen, doordat er meer controle plaatsvindt voordat advertenties getoond worden bij filmpjes.