Door Mark Hendrikman, zaterdag 25 maart 2017 10:18, 48 reacties • Feedback

Grote Amerikaanse bedrijven waaronder Coca-Cola en Starbucks hebben in de afgelopen week hun advertenties op YouTube tijdelijk stilgelegd. Dit omdat hun reclame-uitingen bij haatzaaiende video's getoond worden. Google heeft eerder al beloofd het probleem aan te pakken.

Hoewel Google op dinsdag beloofde om zich meer in te zetten voor het loskoppelen van haatzaaiende inhoud en adverteerders die daar niet mee te maken willen hebben, is dit volgens een inventarisatie van de Wall Street Journal niet een operatie die erg snel uitgevoerd kan worden. De Amerikaanse krant maakte in de dagen na de belofte van Google een verzameling van YouTube-video's met haatzaaiende inhoud waarbij nog steeds reclame werd getoond van bekende Amerikaanse merken. Toen de bedrijven in kwestie ondervraagd werden over de situatie, stelden er meerdere dat ze hun advertentiepraktijken op YouTube tijdelijk stilleggen totdat Google de situatie kan verbeteren.

YouTube overweegt intussen zijn communityrichtlijnen aan te passen met betrekking tot wat voor inhoud is toegestaan op het platform. Daarnaast gebruikt het machine learning om 'twijfelachtige' inhoud op te sporen en te onderzoeken. Hoogstwaarschijnlijk is het echter zodanig moeilijk voor YouTube om automatisch haatzaaiende inhoud te scheiden van inhoud die alleen haatzaaiend lijkt in de ogen van een algoritme, maar dat in werkelijkheid niet is. In 2015 maakte YouTube-ceo Susan Wojcicki bekend dat er per minuut 400 uur aan beelden geüpload wordt naar de site, wat handmatige curatie ook moeilijk maakt.

The Wall Street Journal spreekt ervan dat Coca-Cola, PepsiCo, Wal-Mart, Dish Network, Starbucks, General Motors en tv-zender FX Networks hun advertenties op YouTube hebben stopgezet. Ook van Amazon en Microsoft werden advertenties getoond bij video's die als haatzaaiend kunnen worden beschouwd. Microsoft zegt de situatie goed in de gaten te houden en Amazon was niet bereikbaar voor commentaar. Eerder deze week legden AT&T, Verizon en Johnson & Johnson hun advertentiepraktijken ook neer nadat de Times of London ook onderzoek had uitgevoerd naar de advertentiesystemen.

De Wall Street Journal plaatst de kanttekening dat deze praktijken naar alle waarschijnlijkheid al jaren aan de gang zijn, maar dat de adverterende bedrijven nu in actie komen omdat de media de kwestie in de schijnwerpers plaatsen.

Een marktanalist vertelt aan de Wall Street Journal dat de ophef rond de YouTube-advertenties tot op heden 26 miljard dollar van de marktwaarde van moederbedrijf Alphabet heeft weggevaagd. Als deze trend van afzeggende adverteerders zich doorzet, stelt hij, kan het Alphabet een miljard dollar aan omzet gaan kosten. Hij betwijfelt echter dat dit gebeurt, aangezien het YouTube-publiek dagelijks een miljard uur aan video's kijkt.