Door Bauke Schievink, vrijdag 24 maart 2017 20:37, 14 reacties • Feedback

Submitter: Zeror

Blizzard is begonnen met het doorvoeren van een update aan zijn gameclient Battle.net. Na het installeren van de update voor de desktop-app zijn verwijzingen naar Battle.net verdwenen, waardoor er een einde lijkt te komen aan het gebruik van de twintig jaar oude merknaam.

Gamewebsite Polygon schrijft dat Blizzard de verwijzingen naar het merk Battle.net heeft verwijderd uit de gameclient via een update die sinds gisteravond is vrijgegeven. Het logo is daarbij veranderd naar het algemene Blizzard-logo. Verder verandert er niets aan hoe de software werkt. Overigens is de website battle.net nog steeds onder deze url beschikbaar, maar onduidelijk is hoe lang Blizzard hier nog gebruik van maakt.

Blizzard liet vorig jaar al weten dat het op termijn zou stoppen met het gebruiken van Battle.net. Volgens het bedrijf was het hanteren van een aparte naam voor de online-gameportal niet langer zinvol, nu dergelijke software gemeengoed is geworden. Battle.net ging van start in november 1996, ten tijde van de eerste Diablo-game. Het doek voor de merknaam lijkt echter nu definitief te vallen.