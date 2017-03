Door Bauke Schievink, vrijdag 24 maart 2017 20:12, 40 reacties • Feedback

Van de vermoedelijke Samsung Galaxy S8 is een video opgedoken, waarop de smartphone in actie is te zien. In de video wordt de Galaxy S8 onderworpen aan een touchscreen-test, maar valt ook op dat de schermranden wit zijn.

De bewuste video is door de website Slashleaks op YouTube gezet. Alhoewel de video slechts negen seconden duurt, valt er wel het een en ander uit op te maken. Zo is duidelijk te zien dat de randen om het scherm wit zijn, terwijl in eerdere uitgelekte afbeeldingen juist zwarte randen te zien waren. Waarschijnlijk kiest Samsung dus voor levering in meerdere kleuren.

De beelden lijken verder bedoeld om het touchscreen van de smartphone te demonstreren. Naast dat het dus om een werkend exemplaar gaat, biedt de video verder geen informatie over de eigenschappen van de vermoedelijke Galaxy S8.

Eerder deze maand kwam er al een afbeelding naar buiten waarop de vermoedelijk Galaxy S8 is te zien. Waarschijnlijk gaat het hier om een officiële afbeelding van Samsung die bedoeld is voor gebruik bij de aankondiging.