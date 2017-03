Door Arnoud Wokke, donderdag 9 maart 2017 13:27, 36 reacties • Feedback

Samsung zou naast een irisscanner en een vingerafdrukscanner een derde methode in de Galaxy S8 willen toepassen voor biometrische beveiliging. Het toestel krijgt mogelijk een gezichtsscanner, die het toestel in 0,01 seconde moet ontgrendelen.

Daardoor kunnen gebruikers het toestel ontgrendelen door ernaar te kijken, schrijft de Zuid-Koreaanse site The Investor op basis van een artikel van de Korea Economic Daily dat niet online is verschenen. De gezichtsherkenning is nodig vanwege de beperkingen van de irisscanner, die door de gebruikte technologie niet altijd goed werkt. Samsung zette al een irisscanner in de Galaxy Note 7 vorig jaar.

Gezichtsherkenning zit al sinds Android 4.0 Ice Cream Sandwich standaard in Android, en Google heeft het nu in Smart Lock gezet. Dat is de verzameling van ontgrendelmethodes die Google via Play Services aanbiedt. Dat lukt echter niet in 0,01 seconde en is afhankelijk van de kwaliteit van de frontcamera.

Samsung presenteert de Galaxy S8 op 29 maart tijdens een evenement in New York. Volgens recente geruchten komen er twee versies. De reguliere variant heeft een 5,8"-oledscherm, terwijl er ook een Plus-versie komt met 6,2"-scherm en een dubbele camera. Door de dunne schermranden en 18,5:9-verhouding van de displays zou de behuizing van beide toestellen niet of nauwelijks groter zijn dan de Galaxy S7 en S7 Edge van vorig jaar.